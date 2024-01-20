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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسائل مهمة من أسوان لـ رئيس الوزراء إلى الشباب المتقدمين لسوق العمل

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتواجده في محافظة أسوان لزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه زار مركز الإبداع الرقمي بالمحافظة، وتحري بعض الحوارات مع الشباب المدربين هناك، مشيرا إلى أن عائد هذه الوظائف عالٍ جدا بالمقارنة بالوظائف الأخرى.

وأضاف أنه التقى عددا من الشباب خريجي اللغة العربية والآداب والحقوق يتدربون على تكنولوجيا المعلومات لدخولهم سوق العمل في هذا المجال.

ووجه مدبولي رسالة للشباب المصري بأخذ دورات تدريبية لدخول سوق العمل.

وأوضح أنه زار محور بديل خزان أسوان، والذي سيعمل على تيسير حركة المرور من شرق إلى غرب نيل أسوان، وسيربط من برنيس بالبحر الأحمر إلى أسوان.

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