عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لــ52427 حالة و6528 نظارة طبية في قوافل مجانية بالفشن

صدى البلد

أثني الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الدور الكبير الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في الدفع بجهود الدولة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، لاسيما الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل  في مجال توفير الرعاية الصحية، من خلال التعاون في عقد قوافل طبية، بهدف إيصال وتعزيز مستوى الخدمة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة وأن تلك القوافل تتسق مع الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك مناقشة المحافظ لتقرير، عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، تضمن الإشارة إلى إجمالي مساهمات مؤسسة راعي مصر للتنمية، بالتعاون والتنسيق مع المديرية، فيما يتعلق بالقوافل الطبية المجانية التي عقدتها المؤسسة خلال عام 2023، في مختلف التخصصات الطبية (رمد، عظام، نساء، جلدية، باطنة ، أطفال ، أنف وأذن ، مسالك بولية ، مخ وأعصاب، بجانب عمل نظارات طبية لضعاف البصر ) وذلك بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

سكرتير مساعد بني سويف يطالب بإنهاء مشروع تطوير سوق الدهشوري في موعده

الداخلية تكشف لغز اختفاء الدراجات النارية في بنى سويف

وأشار وكيل الوزارة، بحسب تقرير المؤسسة، إلى أنه تم خلال العام الماضي 2023، الكشف على 52 ألف و427 حالة، بواقع ( 16 ألف و432 حالة رمد،و 8940 حالة عظام،و489 حالة نساء، و4035 حالة جلدية،و10 آلاف و26 حالة باطنة، و5229 حالة أطفال، و651 حالة أنف وأذن، و54 حالة مسالك بولية، و43 حالة مخ وأعصاب)، بجانب عمل وتوزيع 6528 نظارة طبية لضعاف البصر ، حيث تم الكشف وتوفير العلاج وتوزيع النظارات بالمجان  للحالات المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

رمضان صبحي في الأهلي.. مفاجأة لجماهير الأحمر وصدمة لـ الزمالك للمرة العاشرة

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ترشيحاتنا

ما هي تداعيات التوتر بين إثيوبيا والصومال على دول القرن الأفريقي؟

صحف عبرية: الديمقراطيون اليهود في مجلس النواب الأمريكي ينتقدون نتنياهو

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

نيويورك تايمز: الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل العسكري في تحرير الأسرى بغزة

الصحة في غزة تكشف عن أوضاع مستحيلة يعيشها أهالي القطاع

محمد صلاح كبش الفداء|ميدو يفتح النار على مقدمي البرامج الرياضية.. والمسئولون في صمت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالتها في ‏Joy awards

عادة شائعة في الشتاء تسبب السكتة القلبية ..هيئة الدواء تحذر منها |تفاصيل

محمد صلاح كبش الفداء|ميدو يفتح النار على مقدمي البرامج الرياضية.. والمسئولون في صمت

رديئة وغير قانونية.. Shein في ورطة أمام المحكمة بتهمة السرقة

فيديو

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ