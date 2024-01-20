رئيس الوزراء: الري بالغمر وراء انخفاض إنتاجية محصول قصب السكر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه تفقد اليوم مشروعات حياة كريمة في قرية فارس بمحافظة اسوان، كما زار شركة دولية لانتاج 200 ميجا من الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يساعد في تقليل الطلب علي الوقود .

واضاف مدبولي، أن زيارته لقرية فارس كانت لمتابعة مشروعات حياة كريمة موجها الشكر للمتطوعين في مبادرة حياة كريمة .

واشار الي انه تفقد خلال زيارته لاسوان اليوم موقف كوم امبو الذي يخدم المنطقة المحيطة بالكامل .

واكد مدبولي ان قصب السكر احد محاصيل الاستراتيجية لانتاج السكر مشيرا الي ان هناك مشكلة في محصول القصب تتمثل في الري بالغمر وهو ما يؤدي الي نقص الإنتاجية في المحصول .

واشار مدبولي الى ان مركز تحسين الشتلات الزراعية يعمل علي تحسين وزيادة محصول القصب والتوسع في الزراعة الحديثة لقصب السكر.