الصحة في غزة تكشف عن أوضاع مستحيلة يعيشها أهالي القطاع

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النظام الصحي منذ بداية العدوان على القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ما يدخل للقطاع من مساعدات لا يلبي الاحتياجات الصحية الأساسية.

تابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة نحاول أن نفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى.

أضاف بان الاحتلال يتحكم بآلية خروج المرضى من القطاع ولا نستطيع إخراجهم للعلاج.

قالت المتحدث أننا نحاول إنقاذ ما يمكن من خدمات صحية في شمالي قطاع غزة.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.