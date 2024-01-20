وكيل رياضة القليوبية يتابع تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي

تابع اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات تدريبات الملاكمة للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبى فى ملاعب نادى بنها الرياضى ، التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي.



وأبدي الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ،إعجابه بمستوى مراكز التدريب وأعرب عن تقديره للمجهود المبذول على حسن تدريب مؤكدا على دعمهم ومتابعته المستمرة لهذا المشروع الذى يضيف للرياضة المصرية ظهور أبطال تمثل المنتخبات المصرية في شتي الألعاب.



ومن هذا المنطلق ، توجه لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ومدربيهم، بالشكر والتقدير لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية علي الجهود المكثفة والمستمرة والدعم الدائم والمستمر من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.



جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ يعد نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.