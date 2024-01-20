وابل من الصواريخ يستهدف قاعدة أمريكية في العراق وحزب الله يعلن مسؤوليته

تعرضت قاعدة عين الأسد الواقعة غربي العراق، وتعد بمثابة موقع رئيسي للقوات الأمريكية، لهجوم صاروخي عنيف، حيث تعرضت القاعدة وفقا للتقارير لقصف بنحو 20 صاروخا، مما أثار مخاوف أمنية كبيرة في المنطقة.

وأفادت قناة الميادين بأن تنظيم حزب الله في العراق أعلن مسؤوليته عن القصف الصاروخي. وأكد التنظيم، في بيان أصدره، أن الهجوم استهدف على وجه التحديد القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد.

وحتى الآن، لا يوجد بيان رسمي من الجيش أو الحكومة الأمريكية يؤكد تفاصيل الهجوم أو يقدم معلومات عن أي ضحايا أو أضرار، ومع ذلك، تتم مراقبة الوضع بشكل نشط، ومن المتوقع ظهور المزيد من التحديثات مع ظهور التحقيقات.

ويضيف إعلان حزب الله مسؤوليته في العراق تعقيدات جديدة إلى الحادث، وهو ما قد يؤثر على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة. وسيراقب المجتمع الدولي عن كثب ردود أفعال الأطراف المعنية.