لدعم أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة إنتاج الذخيرة العام الجاري

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الاتحاد الأوروبي، أعلن اليوم السبت، عزمه زيادة إنتاج الذخيرة بشكل كبير هذه العام، استجابةً لمطالب أوكرانيا بدعمها في حربها ضد روسيا.

وأكد مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، خلال زيارته إستونيا، أن الاتحاد سيكون قادرًا على إنتاج ما لا يقل عن 1.3 مليون طلقة ذخيرة بحلول نهاية هذا العام، حسب فرانس برس.

وقال بريتون: "نحن في لحظة حاسمة بالنسبة إلى أمننا الجماعي في أوروبا، ويتعين علينا دعم أوكرانيا بكل وسائلنا".

وأشار بريتون إلى أنّه بحلول مارس أو أبريل 2024، ستصل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي إلى هدف الطاقة الإنتاجية المتمثل في مليون قذيفة كلّ عام.

وأضاف: "سنواصل تعزيز طاقتنا الإنتاجية، بما في ذلك بنحو 1.3 إلى 1.4 مليون في نهاية هذه السنة".

وتابع: "نحن بحاجة للتأكد من أن الجزء الأكبر من هذه الخطوة سيكون لمصلحة أوكرانيا كأولوية".