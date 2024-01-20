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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة بغزة: استشهاد أكثر من 24 ألف فلسطينياً منذ 7 أكـتوبر

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع، إلى أكثر من 24 ألف فلسطينياً منذ 7 أكـتوبر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النظام الصحي منذ بداية العدوان على القطاع، مشيرا إلى أن ما يدخل للقطاع من مساعدات لا يلبي الاحتياجات الصحية الأساسية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات داخل القطاع حاليا تفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى.

وأوضح أن الاحتلال يتحكم بآلية خروج المرضى من القطاع ولا نستطيع إخراجهم للعلاج.

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