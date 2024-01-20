الصحة بغزة: استشهاد أكثر من 24 ألف فلسطينياً منذ 7 أكـتوبر

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع، إلى أكثر من 24 ألف فلسطينياً منذ 7 أكـتوبر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النظام الصحي منذ بداية العدوان على القطاع، مشيرا إلى أن ما يدخل للقطاع من مساعدات لا يلبي الاحتياجات الصحية الأساسية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات داخل القطاع حاليا تفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى.

وأوضح أن الاحتلال يتحكم بآلية خروج المرضى من القطاع ولا نستطيع إخراجهم للعلاج.