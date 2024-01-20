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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر لبنانية:إغتيال أثنين من قادة بالمقاومة الفلسطينية في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

صدى البلد

أفادت مصادر حزب الله اللبناني ، اليوم السبت، بتأكيد مقتل القيادي محمد دياب من قادة الحركة المقاومة الفلسطينية في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان.

كما أكدت مصادر لبنانية بأن هناك غارة إسرائيلية في لبنان قتلت القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس علي حدرج.

كما أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن مصادر أمنية، مقتل 2 من أعضاء حركة حماس في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والغير مسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفة آلاف الضحايا وعددًا كبيرًا من الجرحى بالإضافة إلى تدمير المنازل والبنية التحتية.

 

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