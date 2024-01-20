بعد اتهامه باستفزاز المصريين ..الركراكي يدافع عن أوناحي|ماذا قال ؟

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، دفاعه عن لاعبه عز الدين أوناحي بعد الاتهامات التي وجهت له بسبب احتفاله أمام تنزانيا.

وأشار الركراكي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن أوناحي ليس لديه نية للإساءة لأي منتخب، وقال: "احترام اللاعب لا علاقة له بأي منتخب ويجب أن نوقف هذا الجدل".

وكان منتخب المغرب نجح في الفوز على تنزانيا بثلاثية نظيفة خلال مباراتهما التي أقيمت على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

جاء هدف المغرب الأول عن طريق رامون سايس بالدقيقة 30 من عمر اللقاء من متابعة جيدة لكرة ثابتة سددها في المرمى بكل سهولة، وسجل الثاني عز الدين أوناجي في الدقيقة 77، واختتم الأهداف يوسف النصيري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.