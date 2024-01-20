القوات الروسية تعلن تحييد جنود أوكرانيين بالقرب من سبورنويه

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات من القوات الروسية بتحييد عدد من الجنود الأوكرانيين بالقرب من سبورنويه.



ويبين التسجيل المصور لحظة استهداف الجنود الأوكرانيين من قبل القوات الروسية، وإصابتهم إصابة مباشرة أدت إلى تحييدهم على الفور في ضربة نوعية.

وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 20 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى صاروخ من طراز "هيمارس"، مضيفة: "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 20 طائرة من دون طيار أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبوغدانوفكا وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجولايا بريستان في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ واحد من طراز "هيمارس".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.