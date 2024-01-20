عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نامبر 1| تعليق مثير من فينيسيوس جونيور على جوائز رونالد في جلوب سوكر

رونالدو وفينيسيوس
رونالدو وفينيسيوس جونيور

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في حفل جلوب سوكر.

وحصل رونالدو في حفل جلوب سوكر، أمس الجمعة، على جائزة أفضل هداف في 2023، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور.

ونشر رونالدو على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة له من حفل "جلوب سوكر"، وكتب عليها: "فخور بفوزي ب3 جوائز.. شكرا جزيلا لجميع المدربين وزملائي والمشجعين الذين يواصلون تحسيني كل يوم!".

تعليق فينيسيوس على جائزة رونالدو

وعلق فينيسيوس جونيور على صورة رونالدو، قائلا: "رقم 1".

ويرتبط فينيسيوس بعلاقة مميزة مع النجم البرتغالي، حيث سبق أن صرح بأن رونالدو هو مثله الأعلى في ريال مدريد.

رونالدو كريستيانو رونالدو فينيسيوس جونيور ريال مدريد جلوب سوكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي في الأهلي.. مفاجأة لجماهير الأحمر وصدمة لـ الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

موضوعات متعلقة

يورو| راتب صادم لنجم توتنهام مع فريقه الجديد

أمم آسيا.. الأردن يفرط في الفو على كوريا الجنوبية ويتعادل 2-2

بدون صلاح| منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي

غينيا تفوز على جامبيا بهدف نظيف في كأس الأمم الإفريقية

ورطة كبيرة| حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

إنتر ميلان يضرب لاتسيو بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي

المغرب يتغلب على الجابون 33-25 في بطولة أمم إفريقيا لليد

وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي وزد بجوائز دبي جلوب سوكر

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع 50 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

أوقفوا الإبادة الجماعية بغزة.. آلاف المتظاهرين يشاركون بمسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدريد

ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب لبنان إلى 4 أشخاص

بعد اغتياله في غارة إسرائيلية.. حزب الله ينعى القيادي علي محمد حدرج

مفاجأة | الإعلان الرسمي عن مدرب الزمالك الجديد خلال ساعات

قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس مكشوفة | رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالتها في الرياض

جروح ومشاجرة وتكسير زجاج.. ماذا فعل حمو بيكا في معركة 6 أكتوبر؟

طريقة عمل الفتوش اللبناني بمذاق شهي

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض

فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ