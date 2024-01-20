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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تنفيذ الضربة على دمشق .. إيران تتوعد بالانتقام من إسرائيل

صدى البلد

وجهت إيران، اليوم السبت، أصابع الاتهام إلى إسرائيل بتنفيذ الضربة على دمشق وتتوعد بـ "الانتقام".

وقال مصدر أمني في التحالف الإقليمي المؤيد لسوريا لرويترز إن ضربة صاروخية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق يوم السبت أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني بينهم رئيس وحدة المعلومات بالقوة.


وفي طهران، أعلن الحرس الثوري أسماء أربعة مستشارين عسكريين قتلوا في الغارة الإسرائيلية، لكنه لم يذكر رتبهم، وقال إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المبنى المستهدف كان مقر إقامة مستشارين إيرانيين في العاصمة السورية.
ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل، التي شنت منذ فترة طويلة حملة قصف ضد الوجود العسكري والأمني ​​الإيراني في سوريا. وتحولت إلى ضربات أكثر دموية في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران من غزة في السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بوقوع 'هجوم جوي' إسرائيلي على مبنى في حي المزة بدمشق، وقالت إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ.

وقال المصدر الأمني، وهو جزء من شبكة من الجماعات القريبة من الحكومة السورية وحليفتها الرئيسية إيران، إن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون حكومة الرئيس بشار الأسد، وإنه تم تسويته بالأرض بالكامل من خلال 'استهدافات دقيقة'. الصواريخ الإسرائيلية'.
وقال المصدر إن شخصا خامسا قتل أيضا لكنه لم يتمكن من تحديد جنسيته على الفور.


وقال عصام الأمين مدير مستشفى المواساة في دمشق لرويترز إن المستشفى استقبل جثة وثلاثة جرحى بينهم امرأة بعد الهجوم.

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