نيويورك تايمز: إسرائيل فشلت في فرض خططها العسكرية بقطاع غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق خططه العسكرية التي وضعها منذ بداية العداون على قطاع غزة.

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من فرض سيطرته إلا على جزء أصغر ما تصوره في خططه العسكرية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع، إلى أكثر من 24 ألف فلسطينياً منذ 7 أكـتوبر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النظام الصحي منذ بداية العدوان على القطاع، مشيرا إلى أن ما يدخل للقطاع من مساعدات لا يلبي الاحتياجات الصحية الأساسية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات داخل القطاع حاليا تفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى.

وأوضح أن الاحتلال يتحكم بآلية خروج المرضى من القطاع ولا نستطيع إخراجهم للعلاج.