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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تدين بايدن .. شريك في الإبادة الجماعية وأكاذيبه لن تخدع الشعب الفلسطيني

صدى البلد

عبرت الحركة الفلسطينية، في بيان رسمي أصدره عزت الرشق باسم حركة حماس، عن معارضتها الشديدة لتوجه الرئيس جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية. البيان، الذي تم نشره عبر قناة "حماس" الرسمية على "تليجرام"، خاطب بايدن بشكل مباشر، مؤكدا "اترك فلسطين وشأنها! لقد تسببت في ما يكفي من الضرر".

 

ورفض الرشق ما أسماه "الوهم" الذي خلقه حديث بايدن عن الدولة الفلسطينية و"نماذجها"، مؤكدا أن مثل هذا الخطاب لا يخدع الشعب الفلسطيني. واتهم البيان بايدن بأنه "شريك كامل في حرب الإبادة الجماعية"، وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يتوقع أي نتائج إيجابية من إدارته.

 

وسلط الضوء على التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني، مع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية، ونقل الرشق إصرار الفلسطينيين على إقامة دولتهم التي يمكنهم العيش فيها أحرارا وكرامة. وأعلن البيان أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيحدد طبيعة دولته، رافضاً أية محاولات خارجية لإملاء خياراته.

 

واختتم البيان بالتذكير بتطور التركيز في الخطاب الأميركي، مشيراً إلى أنه قبل مائة يوم كانت المناقشات تدور حول غزة ما بعد حماس، أما اليوم فقد تحولت الرواية إلى "إسرائيل" ما بعد نتنياهو. وتسلط هذه التصريحات الضوء على العلاقة المثيرة للجدل بين حماس وإدارة بايدن فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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