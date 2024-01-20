أمم آسيا 2023.. مدرب المنتخب العماني: استعداد كامل لمباراة الغد أمام تايلاند

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني لكرة القدم استعداد منتخبه لمواجهة نظيره التايلاندي غدا الأحد على استاد عبد الله بن خليفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا قطر 2023 التي تستمر حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

قال إيفانكوفيتش اليوم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: إن لقاء الغد أمام تايلاند صعب ومعقد لكننا نتطلع لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مؤكدا إصرار لاعبيه على تقديم أفضل أداء رغم وقوع منتخبه في مجموعة قوية وصعبة.

وفيما يتعلق بالهزيمة أمام المنتخب السعودي خلال المباراة السابقة، أشار إلى أن المنتخب السعودي قدم أفضل أداء في كأس آسيا لكنه أعرب في الوقت ذاته عن فخره بالمردود الذي أظهره لاعبوه خلال هذه المواجهة.

وأكد مدرب المنتخب العماني أنه سيحافظ على نفس أسلوب اللعب قائلا: نحن جاهزون لمباراة الغد من الناحيتين الدفاعية والهجومية ومتعودون على اللعب تحت الضغوطات لأن كرة القدم تمارس تحت الضغوط وقد جهزت المنتخب للخروج من أي ضغط..منوها إلى أن البطولة منذ انطلاقها عرفت العديد من المفاجآت في النتائج.

بدوره، قال صلاح اليحيائي لاعب المنتخب العماني إن المنتخب التايلاندي قوي ومنظم ويتميز بأسلوب مختلف عن نظيره السعودي لكننا نسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.