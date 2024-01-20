في الاجتماع الأول .. تعرف على تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين الجديد

عقدت هيئة مكتب نقابة المحامين اليوم السبت الموافق 20 /1 /2024، الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة، المنعقد بتاريخ 18 /1 /2024، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية الهامة؛ من أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية.

وناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري.

ووافقت هيئة المكتب على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16 /3 /2024، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهى يوم 20 /3 /2024؛ على أن تجرى الانتخابات، يوم 4 /5 /2024، مع مراعاة المواعيد القانونية.

وتم تشكيل لجنة ضمت كلًا من الأستاذ محمود الداخلي، وكيل النقابة، والأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك.

الجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لهيئة المكتب جاء كالتالي:

1 ـ حسين الجمال الأمين العام

2 ـ أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد

3 ـ يحيى التوني وكيل النقابة

4 ـ محمود الداخلي وكيل النقابة

5 ـ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق

6 ـ أسامة سالمان أمين الصندوق المساعد