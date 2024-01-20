مدرب قيرغيزيا يؤكد صعوبة مواجهة المنتخب السعودي غدا بأمم أسيا

أكد السلوفاكي ستيفان تاركوفيتش المدير الفني لمنتخب قيرغيزيا لكرة القدم صعوبة المباراة التي ستجمع منتخبه غدا الأحد مع نظيره السعودي على استاد أحمد بن علي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا قطر 2023 .

وقال، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن منتخب قيرغيزيا جاء إلى قطر من أجل تقديم كرة قدم جيدة، وسيتوجب على لاعبيه تقديم أداء أفضل بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام منتخب تايلاند.

وأضاف: لقد قمنا بتحليل أداء المنتخب السعودي خلال المواجهة الأولى له أمام منتخب عمان، ونعرف أهمية مباراة الغد لاسيما أن المنافس يعد من أفضل المنتخبات الآسيوية والكل شاهد ذلك خلال كأس العالم، ونعرف جودة خط الهجوم لديه.. سنبذل ما في وسعنا لتحقيق الفوز، من أجل التأهل للدور المقبل، وسنبدأ المباراة بقوة .

وختم السلوفاكي تاركوفيتش بالقول إن "المعجزات تحدث في كرة القدم لكن ليس كثيرا، ونحن نؤمن بقدراتنا بيد أن المهمة ليست سهلة على الإطلاق وكما قلت في كرة القدم لا يوجد مستحيل ومن المهم أن نلعب بهذا المبدأ، وأن نسعد الجماهير القيرغيزية".

من جانبه، اعتبر أرنيست باتيركانوف لاعب المنتخب القيرغيزي أن مهمة منتخب بلاده لن تكون سهلة في ظل قوة المنافس وامتلاكه خبرات كبيرة في البطولة الآسيوية التي توج بلقبها 3 مرات من قبل.

وأضاف: "لسنا في وضع جيد وينبغي علينا أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نظهر كل مالدينا من قدرات في أرض الملعب، لكي نحافظ على آمالنا في المجموعة... لدينا أهدافنا وطموحاتنا ونتطلع للظهور بالصورة المأمولة وأن نسعد جماهيرنا التي حضرت لمساندتنا في الدوحة وكذلك التي تنتظرنا في البلاد".

