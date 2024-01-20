أمم أسيا| مدرب السعودية: هدفنا العبور للدور المقبل والأجواء إيجابية داخل المنتخب

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن كل شيء يسير على أفضل ما يرام في صفوف المنتخب السعودي، وأنه يسعى لعبور نظيره القيرغيزي غدا في المباراة التي يستضيفها استاد أحمد بن علي في الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا قطر 2023.

وأضاف مانشيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أن كل المباريات صعبة، وهدف المنتخب السعودي تحقيق الفوز غدا من أجل ضمان العبور لدور الستة عشر.. مشيرا إلى أن المباراة لن تكون سهلة والمعطيات في كرة القدم تتغير.

وأوضح أن المنتخب السعودي يسعى للتويج باللقب، وسيحاول بذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك، واصفا الأجواء بأنها إيجابية للغاية داخل المنتخب والجميع يملك الرغبة والدافع للظهور بالمستوى المميز.

وحول تغيير مراكز بعض اللاعبين خاصة المهاجم سالم الدوسري قال مدرب المنتخب السعودي : سالم الدوسري يمكنه اللعب في أكثر من مركز إنه لاعب متنوع ولهذا يمكننا اشراكه في عدة مراكز، أما اللاعب عبد الرحمن غريب فقد دخل في الشوط الثاني من المباراة الماضية وقدم أداء ممتازا وأنا سعيد للأداء الذي أظهره.

وأبرز مانشيني أنه قام بتجريب العديد من الخيارات داخل المنتخب وكذلك طرق اللعب مشيرا إلى أن الجميع قادر على التكيف مع كل الظروف، ونظام اللعب ليس مهما بل الأهم أن تظهر الجودة على أرض الملعب.

بدوره، اعتبر أحمد الكسار حارس مرمى المنتخب السعودي أن مواجهة الغد لا تقل أهمية عن المواجهة الأولى التي حقق فيها منتخب بلاده الأهم بحصد العلامة الكاملة.

وأضاف الكسار: مستمرون في العمل ونأمل أن نتمكن من الظهور بأفضل صورة ممكنة،يتوجب علينا التركيز، وجميع اللاعبين يأملون مواصلة العمل واللعب بصورة قوية ونتمكن من الوصول للنقطة السادسة.