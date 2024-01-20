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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة العراق الودية

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

أعلن البرازيلي ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيل المنتخب، لمواجهة العراق في المباراة الودية خلال معسكر دبي.

وجاء تشكيل المنتخب كالأتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع:

محمد مغربي - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - كريم الدبيس

خط الوسط:


محمود جهاد - عمر الساعي - محمد شحاته

خط الهجوم:

أحمد عاطف - مصطفى ميسي - أسامة فيصل

واختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته اليوم، استعدادا للقاء العراق وديا فى ثاني مبارياته بمعسكره الجاري بالإمارات والذى يأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى نهائيات أولمبياد باريس 2024.

جاء التدريب الذى قاده البرازيلي ميكالى خفيفا وشهد مراجعة بعض الجمل الخطية والتوجيهات الفنية من المدرب البرازيلي وتابع التدريب الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب التدريب كاملا وسط روح عالية من اللاعبين.


ويتطلع ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لتحقيق أقصى استفادة فنية من سلسلة المباريات الودية التى بدأها المنتخب بالتعادل السلبي مع قطر  بملعب الشهامة ،كما يحرص ميكالى على منح اللاعبين جمل خططية تساعدهم على تنفيذ فكره والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين بشكل عام .
 

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