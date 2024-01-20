تستضيف قوات أمريكية| ضرب صواريخ باليستية لقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

أفاد مسئول أمريكي ، اليوم السبت، بضرب صواريخ باليستية لقاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، أن التقييم الإضافي لا يوضح ما إذا كانت قاعدة عين الأسد قد قُصفت بصواريخ أم قذائف.



وأكد مسئول أمريكي، أن هناك تقارير تشير إلى إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خلال الضربة على قاعدة عين الأسد.



وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن رشقة صاروخية كبيرة تضرب قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وذكرت القناة، أن الرشقة الصاروخية هي الأكبر منذ انطلاق عمليات الاستهداف.

وكانت قد نددت إيران بالهجوم الإسرائيلي على سوريا ووصفته بأنه "محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار في المنطقة"، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

