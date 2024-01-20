عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تستضيف قوات أمريكية| ضرب صواريخ باليستية لقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

صدى البلد

أفاد مسئول أمريكي ، اليوم السبت، بضرب صواريخ باليستية لقاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، أن التقييم الإضافي لا يوضح ما إذا كانت قاعدة عين الأسد قد قُصفت بصواريخ أم قذائف.

وأكد مسئول أمريكي، أن هناك تقارير تشير إلى إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خلال الضربة على قاعدة عين الأسد.


وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن رشقة صاروخية كبيرة تضرب قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وذكرت القناة، أن الرشقة الصاروخية هي الأكبر منذ انطلاق عمليات الاستهداف.

 

وكانت قد نددت إيران بالهجوم الإسرائيلي على سوريا ووصفته بأنه "محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار في المنطقة"، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". 
 

الإخبارية إسرائيلي الرشقة الصاروخية الهجوم الإسرائيلي الأمن العراقي القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

ستتزوج قريبا.. مفاجأة جديدة بشأن ياسمين عبد العزيز

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب لبنان إلى 4 أشخاص

بعد اغتياله في غارة إسرائيلية.. حزب الله ينعى القيادي علي محمد حدرج

بسبب تنفيذ الضربة على دمشق .. إيران تتوعد بالانتقام من إسرائيل

مصادر لبنانية:إغتيال أثنين من قادة بالمقاومة الفلسطينية في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

الإدعاء السويسري يقدم شكوى جنائية ضد رئيس إسرائيل خلال مشاركته في دافوس

شركة ميرسك للشحن: الأوضاع في البحر الأحمر مازالت متقلبة

توافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تحويل أموال السلطة الفلسطينية دون التصويت

الكرملين يعلن استعدادات مشاركة بوتين في حدث مهم بمحطة الضبعة المصرية

ترشيحاتنا

نتنياهو ينفي: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية

الجيش الأمريكية: دمرنا صاروخا مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن

ليفربول يضع جوهرة برازيلية على راداره

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

هل السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة؟ دار الإفتاء ترد

عزة مصطفى: محاولات لإحباط الشعب وهجوم على الدولة غير مسبوق.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على غير عادتها.. نادين نجيم بفستان قديم تثير الجدل من حفل joy awards |شاهد

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

طريقة عمل صينية فيليه دجاج| جديدة وغير تقليدية

مسرح أبو بكر سالم يستعد لإنطلاق حفل joy awards .. صور

فيديو

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ