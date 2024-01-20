عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفراد أمريكيون يتعرضون لإصابات في هجوم مكثف على القاعدة الجوية العراقية

صدى البلد

في تصعيد كبير للتوترات، أصيب أفراد أمريكيون بجروح طفيفة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية. وتضمن الهجوم، الذي أوردته رويترز، ضربة صاروخية شديدة على الموقع الرئيسي للعمليات الأمريكية، مما أدى إلى أعنف هجوم على قاعدة أمريكية منذ سنوات.

تشير معلومات أولية من مسؤول أمريكي إلى أن القاعدة استهدفت بصواريخ باليستية، على الرغم من عدم استبعاد احتمال وقوع هجمات صاروخية. ويجري تقييم مستمر لتحديد الطبيعة الدقيقة للهجوم.

تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية، التي تؤوي آلاف العناصر، لضربة صاروخية عنيفة، فيما أشارت تقارير إلى نجاح أنظمة الدفاع الجوي الأميركية في اعتراض العديد من الصواريخ. ومع ذلك، اخترقت ما لا يقل عن 10 صواريخ دفاعات القاعدة، مما أدى إلى انفجار عنيف يُزعم أنه الأكبر على الإطلاق الذي تم تسجيله في المنشأة.

 

كما تعرضت قوات الأمن العراقية لإصابات خطيرة خلال الهجوم، مما يسلط الضوء على شدة الهجوم وعواقبه المحتملة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

ستتزوج قريبا.. مفاجأة جديدة بشأن ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

نتنياهو ينفي: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية

الجيش الأمريكية: دمرنا صاروخا مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن

ليفربول يضع جوهرة برازيلية على راداره

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

هل السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة؟ دار الإفتاء ترد

عزة مصطفى: محاولات لإحباط الشعب وهجوم على الدولة غير مسبوق.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على غير عادتها.. نادين نجيم بفستان قديم تثير الجدل من حفل joy awards |شاهد

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

طريقة عمل صينية فيليه دجاج| جديدة وغير تقليدية

مسرح أبو بكر سالم يستعد لإنطلاق حفل joy awards .. صور

فيديو

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ