أفراد أمريكيون يتعرضون لإصابات في هجوم مكثف على القاعدة الجوية العراقية

في تصعيد كبير للتوترات، أصيب أفراد أمريكيون بجروح طفيفة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية. وتضمن الهجوم، الذي أوردته رويترز، ضربة صاروخية شديدة على الموقع الرئيسي للعمليات الأمريكية، مما أدى إلى أعنف هجوم على قاعدة أمريكية منذ سنوات.

تشير معلومات أولية من مسؤول أمريكي إلى أن القاعدة استهدفت بصواريخ باليستية، على الرغم من عدم استبعاد احتمال وقوع هجمات صاروخية. ويجري تقييم مستمر لتحديد الطبيعة الدقيقة للهجوم.

تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية، التي تؤوي آلاف العناصر، لضربة صاروخية عنيفة، فيما أشارت تقارير إلى نجاح أنظمة الدفاع الجوي الأميركية في اعتراض العديد من الصواريخ. ومع ذلك، اخترقت ما لا يقل عن 10 صواريخ دفاعات القاعدة، مما أدى إلى انفجار عنيف يُزعم أنه الأكبر على الإطلاق الذي تم تسجيله في المنشأة.

كما تعرضت قوات الأمن العراقية لإصابات خطيرة خلال الهجوم، مما يسلط الضوء على شدة الهجوم وعواقبه المحتملة.