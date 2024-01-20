عضو كنيست إسرائيلي: نعم لإنهاء الاحتلال والسلام مع الفلسطينيين وكفى قتـ.ـلاً للأطفال

علّق عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كاسيف، مساء اليوم السبت، على المظاهرة ضد الحرب في غزة والتي جرت في حيفا، وقال: "كنا في حيفا نرفع صوتنا ونصرخ بصوت عالٍ "كفى، كفى لسفك الدماء، كفى لقتـ ـل الأطفال، كفى لفوضى الأسرى، كفى لتضحية الجنود على مذبـ.ـح نتنياهو وعصابته".

وأضاف كاسيف بحسب صحيفة "معاريف": ''نعم من أجل إنهاء الحرب، من أجل تبادل الأسرى وإطلاق سراحهم، "الكل مقابل الكل"، نعم من أجل إنهاء الاحتلال ومن أجل الاستقلال الفلسطيني وأيضاً من أجل السلام العادل".

وتابع: أولئك الذين يريدون ضررنا لن يتمكن مضطهدونا من إسكاتنا.. إن نضالنا من أجل شعبي هذا البلد ومن أجل خير جميع سكانه لن يتوقف أبدًا حتى ينتصر وسينتصر".