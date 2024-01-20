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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستهداف العمدي للمستشفى الميداني التابع له في غزة

قصف المستشفى الميداني
قصف المستشفى الميداني الأردني

اتهم الجيش الأردني القوات الإسرائيلية باستهداف المستشفى الميداني التابع له في غزة عمدًا، الاربعاء الماضي، قائلاً إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار على المستشفى الذي كان يحتمي فيه الأفراد.

ونفى الجيش الإسرائيلي هذا الادعاء، قائلًا إنه لم يقصف المستشفى الميداني الأردني وأن المستشفى لا يزال 'دون أن يصاب بأذى، ويعمل بكامل طاقته ويستمر في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين'.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها: إن 'هذا العمل لم يكن نتيجة اشتباك مع فصائل المقاومة'، مؤكدة أن الاستهداف المتعمد للمستشفى الميداني الأردني ينسجم مع النهج الإسرائيلي في استهداف المستشفيات في غزة.
وقالت القوات المسلحة إن الهجوم استخدم قوة نيران كثيفة، بما في ذلك نيران مباشرة من الدبابات والمركبات، وأن دبابة واحدة أغلقت مدخل المستشفى.

وأضافت أن ضابطا أردنيا وشخصا من غزة كانا يتلقى العلاج أصيبا في الهجوم الذي تسبب أيضا في 'أضرار مادية كبيرة' للمنشأة. وذكر البيان أنه سيتم إجلاء الضابط الأردني المصاب إلى الأردن.

قدم الجيش الأردني مقطع فيديو يقول إنه يظهر الأضرار التي لحقت بالمستشفى بعد الهجمات التي وقعت في المنطقة يوم الأربعاء. ويظهر الفيديو ما يبدو أنه آثار قذائف أو رصاصات في جدران المستشفى، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالسقف.

واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد أفراد الطاقم الطبي، لكنه قال إن مصدر إطلاق النار 'لم يتم تحديده'.

احتلال الاسرائيلي القوات الإسرائيلية الجيش الأردني قصف المستشفى الميداني الأردني

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