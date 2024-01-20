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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين عن مد مبادرة كلنا واحد : تخفف الأعباء على المواطنين

صدى البلد

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن حرص وزارة الداخلية على مد فعاليات المرحلة ال" 24" من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر حتى 7فيراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في إطار حرص الوزارة في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية .


وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: رصدنا ردود الأفعال الابجابية من المواطنين من داخل المبادرة في مختلف محافظات مصر والذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بتوفير كافة السلع الغذائية والغير غذائية بجودة عالية و بتخفيضات أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة 40% من خلال 1513منفذا و6معارض رئيسية و37 معرضاً فرعيا في مختلف المحافظات بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتاً ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة أمان التابعة للوزارة 
 

وأضاف طوالة: إن استراتيجية وزارة الداخلية في دولة 30يونيو الجديدة تدعم المواطن وتساندة بكل قوة في الأزمات وتلبي احتياجاته الأساسية حيث وجة السيد محمود توفيق وزير الداخلية كافة الإمكانيات والجهود لنجاح هذه المبادرة التي عبرت بكل صدق واخلاص علي شعار الشرطة في خدمة الشعب والذي تحول إلى منهج عمل ودستور حياة

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