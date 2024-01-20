الصحة: إحالة مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف للتحقيق في تغيب أطباء وفنيين

وجهت وزارة الصحة والسكان، بإحالة مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف للتحقيق العاجل، بسبب تغيب أطباء وفنيين بمختلف أقسام المستشفى، وعدم الالتزام بجداول العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال تفقد مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، اليوم السبت، ضمن الزيارة الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف)، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحةوالسكان راجعت انتظام الأطباء والتمريض والفنيين، خلال تفقده أقسام (الرعاية المركزة، الحضانات، المعامل، الجراحة، الاستقبال والطوارىء)، حيث تبين عدم تواجد أي فنيين بقسم المعامل، وكذلك تغيب عدد كبير من الأطباء والتمريض بمختلف الأقسام، وعدم وجود جدول نشاط معلن للعاملين بالمستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن مسئولي وزارة الصحة والسكان وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن محاسبة المقصرين في مستوى النظافة بالمستشفى، وكذلك قِدم الفرش الطبي المتواجد على أسرة المرضى.

وقال «عبدالغفار» إن مسئولي وزارة الصحة والسكان تفقدت الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، بقسم الحضانات، كما راجع حضور الأخصائيين العاملين بالقسم، وفقًا للجداول، كما تفقد غرف إقامة المرضى لمتابعة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن مسئولي وزارة الصحة والسكان تفقدوا أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات، معربًا عن استيائه لعدم تحقيق معدلات تنفيذ منجزة، منذ زيارته السابقة للمحافظة، وكذلك ملاحظة تغيب العاملين عن موقع العمل وإغلاق بوابات مبنى التطوير، موجهًا في هذا الصدد، بسحب مشروع تطوير المستشفى من الشركة المنفذة وإسناده إلى شركة أخرى لاستكمال أعمال التطوير.