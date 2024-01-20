صحيفة أمريكية: الحرب الطويلة في غزة ستكلف إسرائيل حياة الأسرى.. وجيش الاحتلال يرد

قال 4 من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الحرب المطولة في قطاع غزة، التي تهدف إلى تدمير قدرات حركة حماس، ستكلف إسرائيل على الأرجح حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ووفقا للمسؤولين، فإن الهدفين الرئيسيين للحرب في قطاع غزة، يتعارضان، وهما إطلاق سراح الأسرى، وتفكيك قدرات حركة حماس.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن استمرار الحرب في غزة سيؤدي أيضا إلى تآكل الدعم الضئيل لإسرائيل الذي لا يزال موجودا بين حلفائها، مشيرين إلى أن تل أبيب ستجد صعوبة في جلب الأسلحة والذخيرة.

وفي وقت سابق، وزعت قوات الاحتلال منشورات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تحمل صور الأسرى، وطالبت سكان غزة بالمساعدة في البحث عنهم.

ونشر التقرير وسط دعوات من الجانب الأمريكي للتحرك نحو التوصل إلى اتفاق، حتى لو تضمن تعليق الحرب، إلا أن متحدثا باسم البيت الأبيض ذكر أن واشنطن لا تؤيد وقفا كاملا للحرب.

ونقلت الصحيفة الأميركية تصريحات الوزير في حكومة الحرب غادي آيزنكوت (معسكر الدولة) في برنامج، والذي قال فيه: بالنسبة له، إطلاق سراح الأسرى يسبق تدمير العدو".

وردا على تقرير الصحيفة، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا جاء فيه: “التصريحات التي تم الإدلاء بها نيابة عن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي غير معترف بها، ولا تعكس موقف الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف: أن إطلاق سراح المختطفين هو جزء من أهداف الحرب، وهو جهد أسمى للجيش الإسرائيلي".