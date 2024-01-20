عزة مصطفى: محاولات لإحباط الشعب وهجوم على الدولة غير مسبوق.. فيديو

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، كتب تدوينة، قال فيها: "وفي مثل تلك الأيام والليالي، الداعي إلى اليأس هو والخائن سواء بسواء".

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الهجوم على الدولة المصرية ومؤسستها غير مسبوق في تاريخ مصر ".

وأضافت عزة مصطفى :" هناك محاولات لإحباط الشعب لمصري على مواقع التواصل الاجتماعي سواء من الداخل او الخارج ".

وتابعت عزة مصطفى :" إيه كمية الهجوم على الدولة دي، وهو إحنا أول دولة تمر بظروف صعبة "، مضيفة :" ياما مرينا بظروف أصعب من كده".

ولفتت عزة مصطفى "ماينفعش نسلم نفسنا تسليم أهالي لمن يكره مصر وشعبها ".