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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل موريتانيا لمواجهة أنجولا في أمم إفريقيا

منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا

أعلن أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا، التشكيل الأساسي للمرابطين أمام أنجولا، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا.

ويبحث المنتخب الموريتاني عن فوزه الأول، بعدما خسر أمام بوركينا فاسو بهدف دون رد في الجولة الأولى.

أما المنتخب الأنجولي تعادل في الجولة الأولى أمام الجزائر بنتيجة 1-1.

وجاء تشكيل موريتانيا على النحو التالي:  

حراسة المرمى: بابكر نياس

الدفاع: علي عبيد – عمر جاساما – الأمين با – إبراهيما كيتا

الوسط: محسن بده – نوح محمد العبد عمر - سيدي بونا – جاسوما فوفانا

الهجوم: أبو بكاري كويتا - إبنو با

ويلعب المنتخب الموريتاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجوار الجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا.

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