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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية| رئيس حكومة الاحتلال يكذب شبكة "سي إن إن"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بيانًا ينفي فيه موافقته على إقامة دولة فلسطينية، خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، جاء في البيان: “في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي عبر عنه أيضا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيا على قطاع غزة لضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".

وفي وقت سابق، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن رئيس نتنياهو أبلغ بايدن في مكالمته الهاتفية الليلة الماضية أنه لا يستبعد إقامة دولة فلسطينية.

وفي نهاية المحادثة، قال الرئيس الأمريكي: "نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، هناك دول أعضاء في الأمم المتحدة لا تحتفظ بجيش".

كما أفادت تقارير أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ناقشوا في الأسابيع الأخيرة إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهي فكرة "تثير اهتمام الرئيس بايدن".

وبحسب الرئيس بايدن، فإن "إقامة دولة فلسطينية ليس بالأمر الذي لا يمكن تحقيقه خلال ولاية نتنياهو".

كما أفادت التقارير أن الرجلين تحدثا بطريقة "تفصيلية وجدية" حول احتمالات إقامة دولة للفلسطينيين.

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لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية| رئيس حكومة الاحتلال يكذب شبكة "سي إن إن"


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