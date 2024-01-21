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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل مشاجرة حمو بيكا، والتي وقعت داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين اندلاع المشاجرة بين طرفين أحدهما المطرب الشعبي حمو بيكا، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بسبب فقرة غنائية.

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وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين طرفين أحدهما حمو بيكا، بسبب فقرة غنائية داخل كافيه شهير في أكتوبر انتهت بتكسير الألواح الزجاجية الخاصة بالكافيه، وضبط طرفي المشاجرة، بعد إصابة 4 أشخاص جراء ذلك، وإخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي أمر بإحالة المحضر للنيابة لتولي التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من المواطنين بنشوب مشاجرة داخل كافيه بمنطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشاجرة بين طرف أول - مالك الكافيه وعامل بالكافيه - مصابين بجروح، وطرف ثاني - حمو بيكا ومدير أعماله ومصمم جرافيك وفني صوت - مصابين بجروح وسحجات، بسبب خلافات بين مالك الكافيه وفني الصوت.

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