خبير: توترات البحر الأحمر تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية

علق الربان منتصر السكري الخبير الدولي في مجال النقل البحري، على تطورات الأوضاع في البحر الأحمر خاصة عند باب المندب.

وقال منتصر السكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما يحدث في البحر الأحمر من توترات يؤثر على كافة دول العالم، والتجارة الدولية تتأثر بشكل كبير ".

وأضاف منتصر السكري:" قناة السويس تقوم بتقصير المسافة بين دول العالم بين أوروبا وأسيا "،مضيفا:" أحداث البحر الأحمر الأخيرة أثرت على عبور السفن التجارية من البحر الأحمر وقناة السويس وتأثرت سلاسل الإمداد العالمية ".

وتابع منتصر السكري:" عدد كبير من السفن قررت أن تأخذ طريق الرجاء الصالح للحفاظ على الشحنات الخاصة بها وخوفا من المخاطر في البحر الأحمر نتيجة التوترات العسكرية بين الغرب والحوثيين ".

واكمل منتصر السكري:" هناك مصانع في أوروبا توقفت بسبب عدم وصول مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من أسيا وذلك بسبب التوترات في البحر الأحمر "