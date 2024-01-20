عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: توترات البحر الأحمر تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية

البحر الأحمر
البحر الأحمر

علق الربان منتصر السكري الخبير الدولي في مجال النقل البحري، على تطورات الأوضاع في البحر الأحمر خاصة عند باب المندب.

 

رئيس الوزراء: محور "بديل خزان أسوان" يربط البحر الأحمر وتوشكى مرورًا بـ أبو سمبل

«النقل الدولي واللوجستيات»: تهديدات البحر الأحمر سيكون لها تأثير على سلاسل الإمداد العالمية

وقال منتصر السكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ما يحدث في البحر الأحمر  من توترات يؤثر على كافة دول العالم، والتجارة الدولية تتأثر بشكل كبير ".

 

 وأضاف منتصر السكري:" قناة السويس تقوم بتقصير المسافة بين دول العالم بين أوروبا وأسيا "،مضيفا:" أحداث البحر الأحمر الأخيرة أثرت على عبور السفن التجارية من البحر الأحمر وقناة السويس وتأثرت سلاسل الإمداد العالمية ".

 

 وتابع منتصر السكري:" عدد كبير من السفن قررت أن تأخذ طريق الرجاء الصالح للحفاظ على الشحنات الخاصة بها وخوفا من المخاطر في البحر الأحمر نتيجة التوترات العسكرية بين الغرب والحوثيين ".

 

 واكمل منتصر السكري:" هناك مصانع في أوروبا توقفت بسبب عدم وصول مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من أسيا وذلك بسبب التوترات في البحر الأحمر "

البحر الأحمر الحوثيين توترات اخبار التوك شو سلاسل الامداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

ستتزوج قريبا.. مفاجأة جديدة بشأن ياسمين عبد العزيز

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

ترشيحاتنا

خبير عسكري: إسرائيل غير قادرة على توسيع جبهة القتال .. لهذه الأسباب

وزير العدل الفلسطيني: الغرب يتعامل بازدواجية بشأن الحرب على غزة

أخبار السيارات| أرخص عربية عائلية أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل.. أصغر مركبة كسر زيرو "موفرة في الوقود" ..وثمن بيجو 3008

إصابة وانتقادات.. جدل واسع يُصيب جمهور منتخب مصر بعد خروج محمد صلاح|القصة كاملة

خالد الجندي: الحديث عن غزة تضاءل.. وساد الكلام عن أمم إفريقيا

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على غير عادتها.. نادين نجيم بفستان قديم تثير الجدل من حفل joy awards |شاهد

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

طريقة عمل صينية فيليه دجاج| جديدة وغير تقليدية

مسرح أبو بكر سالم يستعد لإنطلاق حفل joy awards .. صور

فيديو

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ