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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جريء وخصر منحوت.. آيتن عامر تستعرض أناقتها في Joy awards

آيتن عامر
آيتن عامر

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات.

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وشاركت الفنانة آيتن عامر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وأطلت آيتن عامر، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت آيتن عامر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البينك الناعم للشفاه،. 

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور آيتن عامر 

 

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