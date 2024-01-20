خبير عسكري: إسرائيل غير قادرة على توسيع جبهة القتال .. لهذه الأسباب

قال العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، إن هناك 3 عوامل هي التي تمنع إسرائيل من توسيع الجبهة، أولها الدخول في رمال غزة وصعوبة الخروج منها، ثانيا عسكريًا عند إصابة العديد منه وتخرج من غزة لإعادة هيكلتها وتعتمد على قوى الإحتياط، وهي التي تركت الميدان من فترة طويلة وإعيدت له لتقنيات حديثة وأجهزة قوية.

وأوضح «ملاعب» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» إن العامل الثالث، هو أن إيران تعودت عندما تعرضت لعقوبات لعدم تثبيتها بإسلحة جوية وبطيران وخضعت لعقوبات استبدلت كل جهدها بالصواريخ، وهو مانراه عند الحوثيين وحزب الله، وحزب الله يعرف كيفية التعامل معها بقواعد الإشتباك.



وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن هذه العوامل تعرفها إسرائيل جيدًا إذا قام حزب الله بإرسال رشقات صاروخية، توازي العشرات اضعاف ما تستطيع إرساله حماس ، لذلك لن تستطيع القبة الحديدة التعامل مع هذه الوضع، ولذلك يصبح الوضع الداخل لإسرائيل معرضًا للخطورة.



