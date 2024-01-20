مظاهرات في إسرائيل تطالب باستقالة حكومة نتنياهو وإجراء الانتخابات

شارك آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، بمظاهرة في مركز حوريف بمدينة حيفا للمطالبة باستقالة حكومة الاحتلال الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو وإجراء الانتخابات فورا.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت"، فقد لوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية وحملوا لافتات كتب عليها: "الانتخابات الآن".

وفي وقت سابق، علّق عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كاسيف، مساء اليوم السبت، على المظاهرة ضد الحرب في غزة بحيفا، وقال: "كلنا في حيفا نرفع صوتنا ونصرخ بصوت عالٍ "كفى، كفى لسفك الدماء، كفى لقتـ ـل الأطفال، كفى لفوضى الأسرى، كفى لتضحية الجنود على مذبح نتنياهو وعصابته".

وأضاف كاسيف بحسب صحيفة "معاريف": ''نعم من أجل إنهاء الحرب، من أجل تبادل الأسرى وإطلاق سراحهم، "الكل مقابل الكل"، نعم من أجل إنهاء الاحتلال ومن أجل الاستقلال الفلسطيني وأيضاً من أجل السلام العادل".

وتابع: أولئك الذين يريدون ضررنا لن يتمكن مضطهدونا من إسكاتنا.. إن نضالنا من أجل شعبي هذا البلد ومن أجل خير جميع سكانه لن يتوقف أبدًا حتى ينتصر وسينتصر".