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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: سفينتان تابعتان للبحرية اصطدمتا في البحرين دون إصابات

صدى البلد

قالت البحرية الملكية البريطانية إن سفينتين تابعتين لصيد الألغام تابعتين للبحرية الملكية البريطانية اصطدمتا في ميناء بالبحرين.

ولم يصب أحد في الحادث الذي وقع في مرفأ البحرين يوم الجمعة. وتم فتح تحقيق في الحادث.

وتعمل البحرية الملكية مع البحرية الأمريكية في منطقة الخليج في محاولة لحماية الشحن في البحر الأحمر من تصاعد الهجمات التي تشنها قوات الحوثي المتمركزة في اليمن.

ويقول الحوثيون إنهم يتصرفون تضامنا مع حركة حماس الفلسطينية التي تخوض صراعا مع إسرائيل في غزة. وعطلت الهجمات التجارة العالمية وأثارت المخاوف من اختناقات العرض.

أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قاربًا، وهو HMS Chiddingfold، وهو يتراجع إلى قارب آخر، وهو HMS Bangor، الذي كان راسيًا، مما تسبب في حدوث ضجيج عالٍ واهتز بانجور.

قال الأدميرال إدوارد آلجرين، قائد العمليات بالبحرية الملكية، في منشور على موقع X، إنه لم يصب أحد بأذى ولكن حدثت بعض الأضرار.

أضاف 'أؤكد لكم أن تحقيقا كاملا وشاملا يجري بالفعل وأي تغييرات في الإجراءات يمكن أن تمنع وقوع المزيد من الحوادث سيتم تنفيذها بسرعة'.

'في غضون ذلك، ستواصل المملكة المتحدة لعب دور رئيسي في ضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة.'

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