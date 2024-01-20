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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جنديين أمريكيين في الهجوم على قاعدة الأسد الجوية بالعراق

استهداف قاعدة عين
استهداف قاعدة عين الاسد

قال مسئول أمريكي إن عسكريين أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة الأسد الجوية في العراق. ولم يتضح على الفور عدد الأفراد المصابين أو حالتهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال شرحبيل العبيدي، أمين بلدية البغدادي في محافظة الأنبار، لـCNN، السبت، إن قاعدة الأسد الجوية تم استهدافها بعدة صواريخ، اعترضتها الدفاعات الجوية. 

وأضاف أن الصواريخ انطلقت من شمال شرق منطقة البغدادي.

حتى يوم الخميس، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم أكثر من 143 مرة في العراق وسوريا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شنت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران هجمات متكررة بطائرات بدون طيار وصواريخ.

وتعمل القوات الأمريكية في العراق وسوريا كجزء من التحالف الدولي لهزيمة داعش.

حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في بيان له، من أن المنطقة تمر بـ«منعطف حرج» ناجم عن الحرب في غزة والتي تهدد بجر العراق إلى مزيد من الصراع.
وقال البيان: «على الرغم من جهود الحكومة لمنع تصعيد التوترات، فإن الهجمات المستمرة - التي تنطلق من داخل وخارج حدود العراق - ستؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس في البلاد والإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة» .

يوم الاثنين، كان شمال العراق هدفا لضربات صاروخية باليستية شنها الحرس الثوري الإيراني لوجود ما قالت المنظمة إنها قاعدة تجسس لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. وأدانت الولايات المتحدة الضربات ووصفتها بأنها “متهورة” وغير دقيقة.

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