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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تكرم الفائزين بجوائز التميز .. غدا

ارشيفيه
ارشيفيه

تكرم جامعة المنصورة غدا الأحد  المتميزين والفائزين بجوائز جامعة المنصورة للتميز
وذلك برعاية  الدكتور  شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإشراف  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم  الدكتورة نسرين  شلبى مدير مركز ضمان الجودة ورئيس لجنة الجوائز الداخلية بجامعة المنصورة.

أكد رئيس جامعة المنصورة أنها تعتمد فى استراجيتها منهجية التطوير  لتحقيق رؤية مصر 2030 في ضوء مؤشرات التنافسية العالمية ونظرا لمكانة جامعة المنصورة الرائدة كان لها السبق في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو جامعات الجيل الرابع لتحسين جودة الحياة ومستوي الخدمات المقدمة من الجامعة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023.

وأشار إلى أن الجامعة عملت على تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو الوحدات أو فرق العمل وتكريم المتميزين فى أداء الخدمات لنشر ثقافة التميز من خلال فريق عمل متكامل من المحكمين والمقيمين وسفراء التميز للتعريف بالجائزة وفئاتها لتكون مرجعا حقيقيا لجهود التطوير وبناء قدرات العاملين مما يساهم فى الارتقاء بمستوى الأداء والالتزام بمعايير الجودة وتبرز ريادة الجامعة .

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيق رؤية مصر 2030 خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

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