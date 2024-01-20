هدف +90 | البحرين تفوز على ماليزيا بكأس أمم آسيا

حقق منتخب البحرين فوزا ثمينا على نظيره الماليزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جاسم بن حمد في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

وسجل علي مدن هدف الفوز في الدقيقة 90+5 ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية بهدف مقابل ثلاثة، ليصعد المنتخب البحريني للمركز الثالث في المجموعة خلف الأردن المتصدر وكوريا الجنوبية التي تحتل المركز الثاني، وتلقى منتخب ماليزيا الخسارة الثانية ليظل في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

حاول المنتخب البحريني الضغط على مرمى منافسه من البداية والاستحواذ في وسط الملعب، وبادر بالهجوم عندما تقدم علي مدن، بكرة في الناحية اليمنى مررها عرضية ليقابلها كميل الأسود ويسددها فوق العارضة في الدقيقة 11.

ورغم الضغط الهجومي في البداية إلا أن المنتخب الماليزي رد ببناء أكثر من هجمة وهدد مرمى البحرين، بعدما تقدم القائد ماثيو توماس في الجانب الأيمن وسدد كرة قوية أبعدها الحارس إلى ركنية في الدقيقة 21.

وارتفع إيقاع المباراة في ظل محاولات الطرفين للتسجيل، ومرر علي مدن كرة إلى كميل الأسود الذي توغل وسط دفاع ماليزيا وسدد كرة أبعدها المدافع دومنيك تان وهي في طريقها للشباك في الدقيقة 30.

وعاد منتخب ماليزيا ليبادل منافسه الهجمات مستفيدا من سرعة الظهير الأيسر كوربين أونغ الذي تقدم بكرة ومررها عرضية للمتقدم عارف أيمن الذي كان في مواجهة المرمى قبل تدخل دفاع المنتخب البحريني الذي أنقذ الموقف في الدقيقة 39، لينتهي بعدها الشوط الأول دون وجود محاولات.

وفي الشوط الثاني رمى منتخب البحريني بثقله في الهجوم محاولا حسم المواجهة واختراق الدفاع الماليزي، ودفع المدرب خوان أنطونيو بيتزي بمهاجمه عبدالله يوسف الذي كاد يهز الشباك بعد مشاركته بلحظات، بعدما حول كرة عرضية بضربة رأسية مرت جوار القائم في الدقيقة (54).

واقترب البحرين من التقدم في النتيجة، بعدما مرر الظهير الأيمن محمد عادل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها مهدي حميدان في المرمى ليتصدى لها الحارس وينقذ مرماه من فرصة هدف في الدقيقة 72.

وغير منتخب ماليزيا في الدقائق الأخيرة من أسلوبه الدفاعي ليتقدم للهجوم ليجد لاعبو المنتخب البحريني المساحات، وكاد علي حسن أن يزور الشباك بانفراده بالمرمى لكن الحارس الماليزي تدخل من جديد لينقذ مرماه في الدقيقة 90.

وخطف علي مدن هدف الفوز للبحرين بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+5، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.

ويختتم المنتخبان مشوارهما في دور المجموعات يوم 25 يناير الجاري عندما يلتقي المنتخب الماليزي أمام نظيره الكوري الجنوبي على ملعب الجنوب، فيما يواجه منتخب البحرين نظيره الأردني على ملعب خليفة الدولي.