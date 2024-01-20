مصرع 3 مشجعين غينيين في احتفالات بعد الفوز على جامبيا بأمم إفريقيا

لقي 3 اشخاص حتفهم وأصيب العشرات في حوادث سير بمدينة كوناكري، اثناء احتفالات جماهير منتخب غينيا بالفوز على جامبيا 1-0 أمس الجمعة، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.

واصطدمت سيارتان تسيران بسرعة عالية ، ما أدى الى مصرع 3 أشخاص.

وشهدت مدينة كوناكري احتفالات كبيرة، حيث امتلأت شوارعها بالدراجات النارية والمشجعين الذين تنقلوا عبر السيارات، وأصيب عشرات الأشخاص.

وخرج المشجعون الغينيون إلى الشوارع، عقب نهاية المباراة التي أقيمت في ياموسوكرو، احتفالا بالفوز الذي وضع المنتخب الغيني على مشارف التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة القارية.

وكانت غينيا قد تعادلت مع الكاميرون 1-1 في الجولة الأولى، علما بأنها ستواجه السنغال حاملة اللقب، الثلاثاء المقبل، في ختام دور المجموعات.