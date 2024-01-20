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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأكد صعوده لربع نهائي أمم أفريقيا|وزير الرياضة يؤازر فراعنة اليد قبل مواجهة الكاميرون

صدى البلد

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية  على التواجد بتدريبات المنتخب المصري لكرة اليد بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وذلك لدعمهم قبل خوض لقاء الختام فى دوري المجموعات أمام منتخب الكاميرون والذي يقام غدا الأحد فى السادسة مساء.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرصه  على التواجد اليوم مع المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ليؤكد لهم وقوف الجميع خلفهم لتحقيق اللقب الإفريقي.


ويحتل المنتخب المصري قمة مجموعته بعد تحقيقه الفوز على منتخب غينيا والكونغو برازفيل ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة حتى الـ 27  من يناير الجارى والتى تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتأهل الفائز بالبطولة التى يحمل لقبها المنتخب المصري إلى أولمبياد باريس مباشرة.

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