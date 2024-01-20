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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي بأسوان

صدى البلد

خلال تواجده اليوم بديوان عام محافظة أسوان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المركز من محافظ أسوان، الذي أوضح أنه بدأ التشغيل في عام 2021، ويضم 120 كادرا بشريا مؤهلين علمياً وحاصلين علي دورات تدريبية في مجال أنظمة الحاسب الألي وتطبيقاته، ويعمل المركز على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء الوظيفي وسرعة تقديم الخدمات، حيث يؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أنه مربوط بـ 11 مركزًا تكنولوجيًا متطورًا بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها، بغرض أدائها فى أسرع وقت، وكذا للحد من الفساد الإدارى.

وأضاف اللواء أشرف عطية أنه تم من خلال المركز إنشاء عدد 12 منظومة، و6 تطبيقات، و 16 كتاباً مصوراً، و13 موقعا إلكترونياً لخدمة الحكومة إلكترونياً وتيسير العمل مع المواطنين بسهولة ويسر، وتم أيضاً الحصول على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فئة المرأة (منصة مسرعات رائدات الأعمال).

ولفت المحافظ إلى أن المركز يتكون من طابقين، الأول يضم شبكات معلومات المرافق GIS، بينما يضم الثاني مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، وإدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس الوزراء بالمركز وكفاءة ما يقدمه من خدمات.

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