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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مسرح "فوزي فوزي" بأسوان بعد إعادة تأهيله

صدى البلد

خلال زيارته التفقدية اليوم لعدد من المشروعات في محافظة أسوان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مسرح "فوزي فوزي" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بمدينة "أسوان".

وحرص رئيس الوزراء على تفقُد أرجاء المسرح ومنها قاعة الفنون التشكيلية. وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أثناء التفقُد، أن المسرح الصيفي "فوزي فوزي"، الذي يُقام على كورنيش النيل بمدينة "أسوان"، تمت إعادة تأهيله بمساحة 2400 م2، ويتألف من خشبة المسرح، وصالة تتسع لتشمل 1200 كرسي، كما يلتحق به صالة لكبار الزوار، وقاعة للفنون التشكيلية، وغرف ملابس لمقدمي العروض المسرحية، والتي تم تأهيلها جميعًا.

وأكدت الوزيرة أن المسرح تم تزويده بكافة الاحتياطات الخاصة بالسلامة المدنية، حيث إن المنشأة مؤمنة بالكامل بنظام الإطفاء الآلي، إلى جانب أجهزة الإطفاء اليدوية، مع تنفيذ أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام.

وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني إلى أن مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان يُعد منارة للثقافة والفنون لأبناء المحافظة خاصةً بعد أعمال تطويره التي تأتي ضمن خطط وزارة الثقافة المستهدفة بناء الإنسان، موضحةً أن هيئة قصور الثقافة أعدت برنامجًا فنيًا بالمسرح خلال الفترة المقبلة يتضمن عروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية بأسوان ومن المحافظات المصرية كافة، بالإضافة إلى عروض الموسيقى العربية والكورال وغيرها من الفنون، إلى جانب استضافة العروض المسرحية المتنوعة.

وقالت: تُقدَم ضمن أنشطة المسرح مجموعة من الورش الفنية ومعارض الفن التشكيلي ومنتجات الحرف اليدوية والتراثية ذات الطابع الأسواني المميز للحفاظ عليها وتنمية المهارات.

وأوضحت وزيرة الثقافة أنه من المقرر أن يستضيف المسرح خلال الأسابيع المقبلة عروض مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، أحد أهم مهرجانات وزارة الثقافة، والذي تشارك به فرق الفنون الشعبية من مصر وعدة دول أخرى، وتقام فعالياته بأنحاء محافظة أسوان ومدينة أبو سمبل تزامنًا مع تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وهي الظاهرة الفريدة التي تلقى إقبالًا كبيرًا من السائحين من جميع دول العالم.

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