فريق جنوب إفريقيا بمحكمة العدل: إسرائيل لم ترد على الحقائق.. ولم تقدم أي أدلة كما فعلنا

قال زين دانجور، المتحدث باسم الفريق القانوني الجنوب إفريقي في محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل لم ترد على الحقائق التي قدمناها أمام المحكمة ولم يقدموا أي أدلة كما فعلنا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "كنا نركز على الحقائق وتوثيق عدوانية إسرائيل في قطاع غزة"، لافتا إلى أن: "إسرائيل لم ترد على الحقائق واستخدمت الجدل السياسي".

وأشار إلى أن "إجراءات محكمة العدل الدولية ستكون ملزمة"، مضيفا: "لا بد من احترام قرارات محكمة العدل الدولية، وإلا ستكون المحكمة الأهم فارغة من معناها".

وأوضح: "العمل الذي كلفنا هو تجميع الأدلة الدامغة على جرائم إسرائيل"، مضيفا: "لا توجد أي ضغوط على قضاة المحكمة من أي دولة"، متابعا: "يصعب إثبات جريمة الإبادة الجماعية ولكننا أثبتنا نية تدمير بشر وإبادتهم".

واسترسل: "جرائم إسرائيل من السهل إثباتها فهي موجودة على الشاشات، وقادة إسرائيل يتحدثون بشكل واضح عن نية الإبادة الجماعية"، مشيرا: "شاهدنا على الهواء ما تفعله إسرائيل من إبادة جماعية".