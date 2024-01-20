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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ممشى أهل مصر بمدينة أسوان

صدى البلد

في ختام جولته الموسعة بمحافظة أسوان، التي استغرقت 11 ساعة تفقد خلالها 18 موقعا من مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء المحافظة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير كورنيش النيل "ممشي أهل مصر".

استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الذي أوضح أن المشروع يستهدف تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم على 3 مستويات، بمزيج من الطرازين الفرعوني والنوبي، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان، وجذب الحركة السياحية إلى هذا المقصد البديع.

خلال التفقد، أشار استشاري المشروع إلى أنه تم الانتهاء من المستوى الأول من الممشى بطول 4 كم، فيما يتم العمل بالمستويين الثاني والثالث، واللذين يضمان 56 محلاً، وكافتيريا، وبازارا، ومطعما سياحيا على أعلى مستوى، مدعمين بمنظومة حريق كاملة، ومصاعد كهربائية، وخدمات متنوعة، كما تم تركيب أعمدة إنارة ديكورية، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانه باللون الذهبي، كما تم تركيب وتلميع الهوية البصرية لحُليات الرخام للجرانيت أسفل السور، وتركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات، وتوفير أماكن دخول وخروج منفذة لذوى الهمم تيسر زيارتهم لهذا الموقع المميز.

قال المحافظ إن هذا المشروع تم تنفيذه خارج الخطة الاستثمارية للمحافظة اعتماداً على الصناديق وعائدات المحافظة، إلى جانب عدة مشروعات أخرى تتضمن مشروع سويقات الأحمدية المنفذ من عائدات المحافظة من المحاجر، ومشروع تغطية مصرف السيل ضمن خطة وزارة الري،  ومشروع سوان وان ويضم محال تجارية وإدارية وكافتيريات، ومكتبة مصر العامة من خطة صندوق المكتبات، ومجمع الحصايا التعليمي والأحمدية من صندوق تمويل المشروعات التعليمية، إلى جانب تنفيذ 2 عمارة سكنية للإيواء العاجل بالأعقاب من صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
وفي سياق متصل، لفت اللواء أشرف عطية إلى أن محافظة أسوان تشهد تنفيذ عدة مشروعات أخرى ضمن الخطة الاستثمارية لها، تتضمن تطوير كورنيش النيل، وتطوير السوق السياحية، وتطوير قرية فارس، وانشاء سويقات بمنطقة السيل الجديد، وتطوير عبارة فارس وتحويلها لفندق عائم، وانشاء مبنى التحول الرقمي، وتطوير موقف شاحنات أبو سمبل، واستكمال تغطية ترعة دراو، وتطوير ميدان المحطة وانشاء مولات تجارية، وتطوير الحدائق بالمحافظة ومنها حديقة المحمودية وحديقة الورد.

وفى ختام الزيارة أشاد رئيس الوزراء بأعمال التطوير التى تمت بالكورنيش، موجها بضرورة الحفاظ على ما تحقق وفق خطة صيانة محكمة. 

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