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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ضربة صاروخية إسرائيلية..

طهران تعلن مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين وأفراد من القوات السورية

صدى البلد

أفادت قناة 'برس تي في' الإيرانية الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية مساء السبت، أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي على مبنى في دمشق.

يأتي ذلك بعد تقارير في وقت سابق من يوم السبت عن مقتل أربعة مستشارين عسكريين إيرانيين والعديد من أفراد القوات السورية في ما اعتبر ضربة صاروخية إسرائيلية، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن الحرس الثوري الإسلامي.

وقال التلفزيون الرسمي السوري، الذي اتهم إسرائيل أيضًا بالهجوم، في وقت سابق إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا في الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت في حي المزة، حيث يوجد العديد من البعثات الدبلوماسية بما في ذلك السفارة الإيرانية.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الأعضاء العسكريين الأربعة هم حجة الله أوميدفار وعلي آغازاده وحسين محمدي وسعيد كريمي.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلاً عن الحرس الثوري الإيراني أن “المرشد الأعلى والقائد الأعلى قدم التعازي والتهاني لأسر الشهداء العظام ولمقاتلي وقادة جبهة المقاومة الإسلامية”.

وذكر التلفزيون الرسمي أن فرق الدفاع المدني السورية تبحث عن أشخاص تعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض، وأن عددا من المباني المحيطة والمركبات القريبة تضررت أيضا في الغارة.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الغارة، وقال لشبكة CNN يوم السبت: 'نحن لا نعلق على التقارير الأجنبية'.

تصاعد التوترات: تأتي الغارة المبلغ عنها مع استمرار تزايد المخاوف من نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وإلى جانب شمال العراق، كانت سوريا هدفا لضربات صاروخية باليستية شنها الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين على ما وصفتها المنظمة بأنها 'جماعات إرهابية مناهضة لإيران'.

يوم الجمعة، شنت الولايات المتحدة غارتها السادسة على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
 

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