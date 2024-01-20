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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين: 100 دولة ومنظمة تؤكد التزامها بمبدأ "صين واحدة"

صدى البلد

نقلت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية أكدت علنا التزامها بمبدأ "صين واحدة" حتى الآن.

أوضحت وكالة أنباء "شينخوا": "أدلت ماو بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي تعليقا على ما كتبه دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على شبكة "إكس"، ليؤكد من جديد أن عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة سيلتزم بمبدأ صين واحدة مستندا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758؛ وأضافت أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة شانغهاي للتعاون، أكدت من جديد وبعدة طرق دعمها لمبدأ "صين واحدة" في الأيام القليلة الماضية.


قالت ماو إن مبدأ "صين واحدة" هو إجماع دولي سائد وعرف أساسي حاكم للعلاقات الدولية.

أشادت ماو بموقف الدول والمنظمات الداعمة لمبدأ "صين واحدة" قائلة: "حتى الآن، أكدت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية علنا التزامها بمبدأ صين واحدة"، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق من دول ومنظمات، يوجد الكثير من الجهات الرسمية التي أكدت الموقف نفسه بطرق أخرى، مثل ماليزيا واليمن والجزائر والسودان وجنوب السودان ونيجيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو وأنغولا وزامبيا وغانا وبنين وموريتانيا وتوغو وسيشيل والغابون وملاوي والرأس الأخضر وجورجيا وكرواتيا وقبرص والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وساموا وناورو والمكسيك والإكوادور وأوروغواي وبنما وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا وغرينادا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وانتقدت الصين، في وقت سابق، تعليق وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن نتائج الانتخابات في منطقة تايوان.

أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي، أن بيان نظيرتها الأمريكية، "ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، كما أنه يتعارض مع التزام أمريكا السياسي بالحفاظ فقط على العلاقات الثقافية والتجارية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع منطقة تايوان".


كما اعتبرت "الخارجية الصينية" أن البيان الأمريكي "يرسل إشارة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، ونحن نستنكر ذلك بشدة ونعارضه بشدة، وقد قدمنا احتجاجات جادة إلى الجانب الأمريكي".

زارة الخارجية الصينية ماو نينغ صين واحدة تايوان

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