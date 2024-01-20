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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب الجزائر بعد التعادل مع بوركينا فاسو بأمم إفريقيا

جمال بلماضي
جمال بلماضي

أكد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري أن ما عاشوه في مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا ضد بوركينافاسو بنتيجة 2-2 اليوم السبت، سيزيدهم ثقة وخبرة.

وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة: "المواجهة كانت صعبة لكن المنافس لم يسبب لنا قلقا كبيرا، وخلقنا أكثر من 5 فرص أمام المرمى ورغم ذلك توجد أسباب كثيرة لرضانا عن النتيجة".

وأضاف: "لقد لاحظت نقاطا إيجابية كثيرة في الشوط الأول، كنا جيدين للغاية، ورغم أننا لم نسيطر على الكرة إلا أننا صنعنا فرصا أفضل. استقبال هدف قبل نهاية الشوط الأول يبقى جزءا من اللعبة".

وأردف: "أثق بشدة في فريقي، وقد تعودنا على العودة في الظروف الصعبة، هذا ما حدث أمام بوركينا فاسو، حيث كنا أكثر عزيمة وإصرارا وعدنا في وقت حساس للغاية، والآن لدينا مباراة أخيرة أمام منتخب موريتانيا سنخوضها كأنها نهائي وسنقدم كل ما لدينا لنفوز".

كما أشاد بلماضي بالمردود الذي قدمه الثنائي أمين عمورة وآدم وناس بعد مشاركتهما كبديلين في الشوط الثاني، مستغربا في الوقت ذاته الانتقادات التي تطال القائد رياض محرز.

وواصل: "أحببت كثيرا أداء عمورة ووناس، وقد كان دخولهما موفقا، وهذا ما كنا نريده، فنحن نعمل على تجهيز اللاعبين للدخول بهذه الطريقة".

وختم بلماضي: "صراحة لا أمتلك أي فكرة عن سر هذا الهجوم على محرز نحن نعتمد عليه من أجل التسجيل وهو يقوم بدور جيد كلاعب وقائد للمنتخب، ورغم ذلك لا يضمن أي لاعب مكانا أساسيا في التشكيل".

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