إصابة جندي عراقي خلال قصف قاعدة عين الأسد

قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد، وفقًا لبيان نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الاستهداف تسبب بإصابة جندي عراقي وأضرارا في مقر اللواء 29 قاعدة عين الأسد فيها مقرات لقطعاتنا العسكرية إضافة إلى معسكر تدريب عراقي.

وأشار "رسول"، خلال البيان، إلى أن القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.