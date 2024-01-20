أنجولا تفوز على موريتانيا 3-2 بأمم أفريقيا

نجح منتخب أنجولا في الفوز على نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 3-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 .

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب أنجولا جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني، بينما يتواجد المنتخب الموريتاني في المركز الأخير بلا نقاط، خلف الجزائر الثالثة بنقطتين.

وافتتحت أنجولا أهداف المباراة من هجمة معاكسة، أنهاها جيلسون دالا بنجاح في الدقيقة 30.

وأدرك منتخب موريتانيا التعادل عن طريق سيدي بونا عمر، في الدقيقة 43.

وعاد جيلسون دالا ليحرز ثاني أهداف أنجولا، في الدقيقة 50، قبل أن يستغل جيلبرتو الانهيار الدفاعي لمنتخب موريتانيا، مسجلا الهدف الثالث بعد 3 دقائق فقط.

ونجح مهاجم "المرابطون" أبو بكاري كويتا في تقليص الفارق، محرزا الهدف الثاني لفريقه بتصويبة قوية، في الدقيقة 58.

وكانت موريتانيا قد خسرت أيضا مباراة الجولة الأولى، على يد بوركينا فاسو (1-0).

وأعلن أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا، التشكيل الأساسي للمرابطين أمام أنجولا، اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا.

وبحث المنتخب الموريتاني عن فوزه الأول، بعدما خسر أمام بوركينا فاسو بهدف دون رد في الجولة الأولى.

أما المنتخب الأنجولي تعادل في الجولة الأولى أمام الجزائر بنتيجة 1-1.

وجاء تشكيل موريتانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: بابكر نياس

الدفاع: علي عبيد – عمر جاساما – الأمين با – إبراهيما كيتا

الوسط: محسن بده – نوح محمد العبد عمر - سيدي بونا – جاسوما فوفانا

الهجوم: أبو بكاري كويتا - إبنو با

ويلعب المنتخب الموريتاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجوار الجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا.